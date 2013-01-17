Промвиробництво в Україні за рік впало на 1,8%

В Україні спад промислового виробництва в грудні 2012 року порівняно з листопадом 2012 року становив 3,9%, з груднем 2011 року – 7,6%, а за підсумками січня-грудня 2012 року (проти аналогічного періоду 2011 року) – 1,8%.

Про це повідомила Державна служба статистики України.

Як повідомляв УНІАН, в Україні спад промислового виробництва в листопаді 2012 року порівняно з жовтнем 2012 року становив 2,5%, з листопадом 2011 року – 3,7%, а за підсумками січня-листопада – 1,5%.

У 2011 році (січень-грудень 2011 року проти січня-грудня 2010 року) промислове виробництво України збільшилося на 7,6%.