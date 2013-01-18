Скасування солідарної відповідальності при реєстрації податкових накладних призведе до махінацій з ПДВ - депутат

Так голова комітету з питань фінансів і банківської діяльності ВРУ Олександр Риженков прокоментував законопроект N2034, внесений до парламенту депутатами Олександром Долженковим і Юрієм Воропаєвим.

Глава комітету наголошує, що, у випадку, якщо солідарна відповідальність буде скасована, компанія зможе претендувати на податковий кредит, навіть якщо її контрагент не включить накладну в єдиний реєстр.

Це дає недобросовісним платникам значні можливості для махінацій з відшкодуванням ПДВ, і, відповідно, може призвести до втрати коштів державного бюджету.

За словами депутата, цього не можна допустити, особливо в умовах, коли і так за різними оцінками від 35% до 50% економіки України перебуває в тіні. Олександр Риженков відзначає, що, в цілому, представлений законопроект є досить «сирим» і вимагає додаткових консультацій з представниками бізнесу та уряду.