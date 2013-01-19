На Роттердамському кінофестивалі покажуть усі 20 фільмів Кіри Муратової

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держкіно

Ретроспективна програма включатиме всі 20 стрічок К.Муратової, створених нею за 50 років творчості, починаючи від спільної дипломної роботи з Олександром Муратовим "Біля крутого яру" (1962) і до останньої стрічки "Вічне повернення. Кастинг" (2012), яка брала участь в офіційному конкурсі Римського міжнародного кінофестивалю в листопаді 2012 року.

«Ретроспектива-присвята Кірі Муратовій відбудеться в рамках тематичної секції "Нові сигнали" за участю режисери», - зазначається в повідомленні.

Національний центр Олександра Довженка надав організаторам ретроспективи плівки до 16 з 20 фільмів К.Муратової, що зберігаються в архіві Центру.

***Роттердамський міжнародний кінофестиваль - один із найавторитетніших у світі фестивалів авторського та незалежного кіно, орієнтований в значній мірі на нове кіно країн, що розвиваються.