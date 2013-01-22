Україна обговорила з «Газпромом» стратегічне партнерство

Голова правління ВАТ "Газпром" Олексій Міллер і віце-прем'єр уряду України Юрій Бойко на робочій зустрічі в Москві у вівторок обговорили питання стратегічного партнерства, йдеться в повідомленні російського газового холдингу, повідомляють РИА Новости.

"На зустрічі обговорювалися питання взаємовигідного стратегічного партнерства", - сказано в прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» в четвертому кварталі 2012 р. збільшився в порівнянні з третім кварталом на 1% - до 430 дол за тис. куб. м з 426 дол за тис. куб. м. У першому кварталі 2012 року ціна російського газу складала близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому - 425 дол за 1 тис. куб. м.

Середньорічна ціна на російський газ, закладена в Державному бюджеті на 2013 рік, становить 421 дол. за тисячу кубометрів.