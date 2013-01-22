Крим ліквідує своє представництво в Москві

Як передає кореспондент УНІАН, створення цієї структури ініціювали ще в 1994-1995 роках - при першому і єдиному президентові Республіки Крим Юрію Мєшкову.

У 2011 році Радмін, який тоді очолював Василь Джарти, передав представництво в управління Міністерства курортів і туризму автономії. Раніше офіс підпорядковувся Управлінню міжрегіонального співробітництва уряду автономії.

«Аналіз показав низьку ефективність роботи представництва, при цьому ми витрачаємо 1 мільйон 300 тисяч гривень на його утримання. Для скорочення бюджетних видатків пропонується його ліквідувати, разом з тим, планується створити понад десяток туристичних офісів, в тому числі - в Москві. Це буде зроблено без витрат бюджету автономії», - сказав сьогодні міністр курортів Криму Олександр Лієв на засіданні Радміну.

Раніше його відомство повідомляло, що за межами автономії на базі турагентств з'являться представництва Мінкурортів АРК. Там навчатимуть лікарів, туристичних агентів організовувати тури в Крим і представляти рекламну продукцію півострова. Працівники матимуть статус позаштатних радників міністра, гроші з державної скарбниці на утримання представництв не використовуватимуться.