У Табачника кажуть, що Бандери й Шухевича не було в тестах вже минулого року

Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України наголошує, що імена Степана Бандери та Романа Шухевича в минулорічних тестових завданнях з історії України також були відсутні.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МОНмолодьспорту.

У повідомленні, зокрема, зазначається, що «метою зовнішнього незалежного оцінювання з історії України є оцінювання рівня сформованості історичної компетентності випускника школи, визначення відповідності навчальних досягнень учня освітньому стандарту та чинній навчальній програмі. Розробка програм для ЗНО – компетенція робочої групи, до складу якої входять науковці та педагоги».

У міністерстві підкреслюють, що «зміст історичної освіти визначається не тестами ЗНО. Основними нормативними документами у викладанні шкільних історичних курсів є Державний стандарт базової і повної середньої освіти освітньої галузі «Суспільствознавство», навчальні програми з історії, що визначають мету шкільних історичних курсів, оскільки саме їх зміст найбільше сприяє вихованню учнів, ознайомлює зі світовим та вітчизняним історичним досвідом, формує здатність самостійно оцінювати історичні події».

Наголошується, що «в усіх затверджених МОНмолодьспорту навчальних програмах та підручниках з історії України відображені історія становлення та розвитку українського визвольного руху, його боротьба з тоталітарним режимом, діяльність Організації українських націоналістів та Української повстанської армії, передбачено вивчення історичних постатей С.Бандери та Р.Шухевича».

В міністерстві наголошують, що «тестами ЗНО не можливо перевірити знання про всі події, явища, постаті, які вивчаються за програмами загальноосвітніх навчальних закладів. Тестові завдання для ЗНО спрямовані на виявлення сформованості соціально-адаптованого випускника загальноосвітнього навчального закладу, здатного навчатися впродовж життя, приймати виважені рішення, усвідомлювати свою роль у державі і світі».

Зазначається, що «імена, зокрема, С.Бандери та Р.Шухевича відсутні в переліку персоналій Програми ЗНО 2013 р. з історії України. Проте для успішного складання зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнт повинен знати діяльність С.Бандери, Р.Шухевича та інших політичних діячів, вміти характеризувати їхню діяльність, визначати її етапи, встановлювати відповідність між діяльністю та певними політичними силами чи обставинами, історичною епохою, оцінювати її вплив на хід історичних подій. Такі навички передбачено окремими темами програми ЗНО. Зокрема, під час вивчення теми 25 «Західноукраїнські землі (1921–1939 рр.)», передбачено знання різних течій в суспільно-політичному русі, радикалізація політичного життя в 1930-х рр., утворення ОУН, діяльність політичних партій західноукраїнських земель у 1930-х рр. Складовою змісту теми 26 «Україна під час Другої світової та Великої Вітчизняної воєн (1939–1945 рр.)» є діяльність ОУН, утворення УПА, діяльність радянських партизан та українського визвольного руху, а зміст теми 27 «Повоєнна відбудова та розвиток України в 1946 – на початку 1950-х рр.» передбачає вивчення радянізації західних областей України, боротьби ОУН та УПА».

«Слід зазначити, що імена вищезгаданих політичних діячів в минулорічних тестових завданнях з історії України також були відсутні!», - йдеться в повідомленні МОНмолодьспорту.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня ZIK повідомив, що імена політичних діячів С.Бандери та Р.Шухевича Міністерство освіти та науки, молоді і спорту України вилучило з переліку осіб, про які треба знати, аби скласти цьогорічне незалежне оцінювання з історії України. Їх замінили на Миколу Щорса і Юрія П’ятакова.

Після цього народний депутат України, голова парламентського комітету України з питань культури і духовності В’ячеслав Кириленко направив офіційний запит до міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра Табачника та до Українського центру оцінювання якості освіти щодо неприпустимості вилучення імен українських політичних діячів С.Бандери та Р.Шухевича з переліку осіб, про які треба знати при складанні цьогорічного тесту з історії України.

«Ця ініціатива спрямована на знищення національної пам’яті українського народу та неодмінно спровокує загострення протистояння в суспільстві», - наголосив В.Кириленко.