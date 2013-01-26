ЗМІ: Американський «закон Магнітського» може поширитися на Україну

Про це в інтерв'ю ZN.UA заявив колишній народний депутат від "Батьківщини" Остап Семерак.

Політик зазначив, що, за його даними, зараз у Сенаті ведуться розмови про розширення сфери застосування цього закону.

"І тут з'являється Україна. Уточню, що сенат спочатку хотів поширити дію цього закону на всіх чиновників будь-якої країни світу, викритих у серйозному порушенні прав людини, потім — на країни ОБСЄ, потім — на країни екс-СРСР. Тепер довелося ще більше звузити список із суб'єктивних причин: низка середньоазіатських країн є важливими партнерами США в афганській кампанії. Найменш болісно для США включити в цей список лише Україну, Росію та Білорусь. І є сенатори, які лобіюють саме такий сценарій", - підкреслив Семерак.

За його словами, додатковим елементом напруженості між владою України і США стала недружня позиція ГПУ до американських колег, наслідком якої стала візова заборона Ренату Кузьміну.

Остап Семерак зазначив, що в США відбулася еволюція підходу до "закону Магнітського".

"Замість списку конкретних осіб було вписано список критеріїв, порушення яких призводить до санкцій. Вони описують дії або бездіяльність представників влади, внаслідок яких права та свободи тієї чи іншої особи істотно обмежуються. Так, нині розглядається питання про підпадання під ці критерії всіх депутатів Держдуми РФ, які голосували за закон про заборону всиновлення російських дітей американцями", - розповів екс-депутат.

"Відповідно розширюється й географія застосування — на Білорусь, до якої завжди були запитання, і на Україну, наявність "політичного правосуддя" в якій визнала резолюція сенату. Вона, звичайно, має суто рекомендаційний характер і держдеп може її ігнорувати, але...", - додав він.

Політик припустив, що "список Магнітського" може бути розширено на українських чиновників протягом півроку.