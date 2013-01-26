Експерт: Рахунок за російський газ є реакцією на договір із Shell

Про це у коментарі УНІАН заявив експерт з енергетичних питань Богдан Соколовський.

“Можна було чекати, що після підписання Україною у Давосі угоди з компанією Shell російська сторона не забариться з реакцією щодо НАК «Нафтогаз України», - сказав він.

На думку Б.Соколовського, виставлення рахунку насамперед означає, що «ніякі домовленості на рівні міністра Бойка, прем’єра Азарова і навіть Президента Януковича, незважаючи на їхні обіцянки багатьох років, для російської сторони не відіграють жодної ролі, якщо вони не закріплені легітимно письмово».

Експерт переконаний, що Україна не буде оплачувати рахунок. «Звичайно, Україна нічого не платитиме. Можна очікувати, що російська сторона звернеться до Стокгольмського арбітражу за порушення пункту угоди про недобір газу. Але це найбільш сумнівне положення газової угоди. І немає жодної гарантії, що російська сторона виграє в арбітражі. З високою ймовірністю можна говорити про те, що позиція РФ формувалася наспіх, є недостатньо продуманою і загалом підтверджує негативне ставлення Кремля до нашої держави, незалежно від правлячої в нас партії», - зазначив Б.Соколовський.

Він підкреслив, що ситуація, яка складається, є вигідною для України. «Для нас зараз це вигідний поворот подій. Особливо в умовах світової кризи, яку, без перебільшення, можна інтерпретувати як форс-мажорні обставини. Ми отримуємо шанс довести всьому світу, що політика «Газпрому» спрямована в нікуди, в минуле. Але цим шансом треба вміло скористатися. А на це потрібна політична воля і відповідна сміливість», - зауважив Б.Соколовський.