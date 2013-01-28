Гриневич: Через відомство Табачника бібліотека Львівського університету в небезпеці

Голова Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти, народний депутат з фракції «Батьківщина» Лілія Гриневич звернулася до прем’єр-міністра Миколи Азарова з вимогою розібратися в ситуації з бібліотекою Львівського національного університету імені Івана Франка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Батьківщини”.

За словами голови профільного парламентського комітету, робота цієї установи опинилась під загрозою, більш ніж 50 її працівників мають бути звільнені, а унікальні фонди бібліотеки можуть зазнати безвідновних втрат.

«До такої ситуації найдавнішу українську книгозбірню довели дії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту», - заявила Л.Гриневич.

Депутат зазначила, що восени минулого року МОНмолодьспорту видало наказ № 1058 «Про затвердження типової структури та Типових штатних нормативів бібліотек вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації»: «Він не враховує кількість та унікальність фондів книгозбірень університетської бібліотеки. Нормативи штатного розпису, які визначили міністерські чиновники, є неефективними, розрахованими ще у 70-х роках минулого століття».

За словами Л.Гриневич, цей наказ міністерства передбачає скорочення штату бібліотеки більш ніж на 50 ставок, змінює організаційну структуру бібліотеки, не дає їй ефективно, надійно зберігати книги та розвиватися бібліотечній справі.

«Крім того, наказ суперечить іншим міністерським документам, згідно з якими мають створюватися електронні ресурси та реставраційні центри у бібліотеках вузів. Тільки хто ж цим має займатися, якщо усіх скоротити?», - зауважила депутат.

«Спроба дирекції бібліотеки обґрунтувати відміну наказу не знайшла підтримки та розуміння в міністерстві. Тому ми вимушені звертатися до прем’єр-міністра та вимагати розібратися у цій ситуації. Ставити під загрозу втрати бібліотечні фонди та позбавляти людей роботи – це антидержавницька позиція», - наголосила Л.Гриневич.

***Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка заснована в 1608 році. Це унікальна, єдина в Україні університетська книгозбірня, яка налічує понад 3 млн документів. Вона забезпечує освітні потреби не лише університету, а й інших навчальних закладів регіону. Рішенням Кабінету міністрів України від 21 жовтня 2008 р. № 1345-р. фонд рукописних, стародрукованих та рідкісних книг Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. Франка включено до Державного реєстру об'єктів, що становлять національне надбання. Упродовж останніх років Наукова бібліотека перетворилася на сучасний науково-ресурсний центр, який щорічно обслуговує близько 60 тис. відвідувачів і надає електронні послуги близько 200 тис. користувачам з 61 країни світу.