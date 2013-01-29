У Львові урочисто відзначать 95-ту річницю Бою під Крутами

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, в рамках відзначення, 28 січня офіційна делегація зі Львівщини виїхала в с. Пам’ятне Борзнянського району Чернігівської області на заходи з вшанування пам’яті Героїв Крут.

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29 січня у Львові відбудеться покладання квітів до могили учасника бою під Крутами І. Лоського на Личаківському кладовищі Львова, поминальна молитва за полеглих у бою під Крутами та урочисте проходження ліцеїстів Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут.

О 15.00, розпочнеться вечір-реквієм з нагоди вшанування подвигу Героїв Крут у Львівському державному ліцеї із посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут.

На завершення заходів, о 18.00, відбудеться свічкова хода ліцеїстів Львівського державного ліцею із посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут, молодіжних організацій та представників громадськості центральною частиною міста: пішохідною алеєю проспекту Свободи - площа біля Львівського національного академічного театру опери і балету імені Соломії Крушельницької – площа біля пам’ятника Т.Шевченкові – Марійська площа.