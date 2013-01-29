МЗС: Українців серед загиблих в Єгипті немає

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу виконуючий обов’язки директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

За його словами, згідно з інформацією Посольства України в Арабській Республіці Єгипет, українців серед постраждалих внаслідок заворушень, що тривають з 25 січня, немає.

Довідка УНІАН. Масові заворушення в Єгипті розпочалися 25 січня, в день другої річниці революції. В ході зіткнень маніфестантів з поліцією поранено сотні осіб, за три дні заворушень загинуло щонайменше 50 осіб.

27 січня Президент країни Мохаммед Мурсі оголосив 30-денний надзвичайний стан у Порт-Саїді, Суеці та Ісмаїліт, але безпорядки тривають.