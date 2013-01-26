Кількість убитих у результаті безладів в Єгипті досягла 36 осіб

Як передає ІТАР-ТАСС, багато учасників безладів дістали вогнепальні поранення.

Запеклі зіткнення між місцевими жителями та силовиками виникли в суботу після того, як загинули двоє єгипетських футболістів. Сьогодні були убиті колишній воротар клубу прем'єра-ліги «Аль-Масрі» (у 1998 році він разом з товаришами по команді привів її до перемоги в національному чемпіонаті), а також гравець Мухаммед ад-Дазуї з іншої команди Порт-Саїда – «Аль-Маріх», що входить до третього дивізіону.

Зіткнення були спровоковані винесеним сьогодні вранці судом смертним вироком відносно 21 фігуранта, що проходив у справі про так звану «бійню Порт-Саїда». 1 лютого минулого року в цьому середземноморському місті під час футбольного матчу між «Аль-Масрі» і столичним «Аль- Ахлі» відбулася масова бійка уболівальників, що призвела до загибелі 74 єгиптян.

Тисячі родичів засуджених і ультрас (радикально настроєних уболівальників «Аль-Масрі») пішли на штурм тюремного комплексу, де містяться обвинувачені. Пізніше вони атакували декілька поліцейських дільниць, будівлю місцевого суду, казарми МВС і спробували прорватися до адміністрації Суецького каналу, зустрічаючи запеклий опір вартових порядку. У сутичках, за свідченням очевидців, обома сторонами активно застосовувалася вогнепальна зброя. Пізніше представники міністерства внутрішніх справ повідомили, що по співробітниках відомства вівся вогонь не з рушниць і пістолетів, а з автоматичної зброї.

Безлади в даний час продовжуються, не зважаючи на те, що на міських вулицях були розміщені армійські підрозділи. Під особливий контроль ними узяті будівля в'язниці, держустанови, в першу чергу портовий комплекс і будівля управління Суеца. У місцях найбільш запеклих сутичок введено комендантську годину.

Тим часом надходить інформація про те, що група невідомих вступила в перестрілку з силовиками в районі адміністрації порту, а також обстріляла з автоматів кілька судів, що проходили по Суецькому каналу. Зокрема, відомо, що під вогонь потрапив грецький пором, що виходив з ізраїльського міста Хайфа. За даними МЗС Греції, на який посилається агентство Франс Прес, ніхто з тих, хто перебував на його борту не постраждав.

Берегова охорона, прибувши до місця події, відкрила вогонь по нападаючих, які відразу після цього сховалися. Услід за безладами уздовж каналу почали розміщуватися підрозділи ВМС. Армія узяла під охорону обидва береги цього найважливішого водного коридору, що сполучає Середземне і Червоне моря. Командування ВС офіційно заявило, що без попередження стрілятиме на поразку по всіх, хто спробує перешкодити руху суден або напасти на них.