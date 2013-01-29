У Києві мерзнуть 39 будинків і школа через прорив теплотраси

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Як зазначили у прес-службі, на місці аварії працює екстрена бригада АК «Київенерго». Аварія сталася близько 14:00 поблизу гуртожитку №11/1. Частково теплоносій потрапив у будівлю.

Голова КМДА Олександр Попов взяв під особистий контроль ліквідацію прориву на теплотрасі на вулиці Обсерваторній. Він побував на місці аварії та дав доручення до 12 години ночі сьогоднішнього дня впоратися з наслідками надзвичайної ситуації.

«На завтра призначено засідання комісії з питань надзвичайних ситуацій. Крім того, вночі буде організовано пост спостереження за технічним станом гуртожитку, до приміщення якого потрапив теплоносій, через що відбулося часткове вимивання ґрунтів з-під фундаменту будівлі. Після обстеження зможемо зробити висновки і, ймовірно, тут доведеться проводити підсилення фундаменту», – повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Віталій Пшеничний.

Окрім гуртожитку, без опалення на Обсерваторній та прилеглих вулицях залишається 39 будинків, серед яких загальноосвітня школа №155, 17 житлових будинків комунальної форми власності та 6 відомчих.