Співачка Lama стала кращим українським виконавцем MTV Europe Music Awards 2007

1 листопада у Мюнхені (Німеччина) відбувся конкурс MTV Europe Music Awards 2007. Серед номінованих кандидатів на EMA 2007 Best Ukrainian Act окрім Lama були: Гайтана, а також гурти «Воплі Відоплясова», Esthetic Education та «Океан Ельзи».

Вітчизняні музиканти отримали можливість взяти участь у конкурсі MTV після появи цього року в Україні музичного телеканалу "MTV Україна".

Europe Music Awards - церемонія вручення європейських музичних нагород - вважається однією з найвидатніших подій музичного і культурного життя Європи. Премію MTV ще називають музичним «Оскаром».

На церемонії загалом вручається більше 20 нагород.

Рішення про присудження нагород по ряду номінацій приймає європейська «Академія MTV» - журі, яке складається приблизно з тисячі осіб, серед яких - відомі постаті європейської музичної індустрії та глядачі MTV з усієї Європи.

Переможці в інших номінаціях обираються лише глядачами.

Крім того, існує декілька регіональних нагород, за отримання яких голосують тільки глядачі кожної конкретної країни або регіону. До числа таких країн з 2007 року входить і Україна.