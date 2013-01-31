Хабарників і шахраїв ловлять по всій Україні (кримінальний огляд)

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області встановлено, що інспекція із захисту прав споживачів, перевіряючи діяльність одного з приватних підприємців, виявила низку порушень і нарахувала штрафні санкції у розмірі 240 тис грн.

Бізнесмен не погодився з результатами перевірки, та виконуючий обов'язки керівника інспекції за "символічну" винагороду в 10 тис грн запропонував сплатити штраф у 100 разів менше, всього 2,5 тис грн. Такі умови також не влаштували підприємця і він звернувся в правоохоронні органи з відповідною заявою.

29 січня прокуратурою області спільно зі спецпідрозділом УСБУ чиновника затримали "на гарячому" у його службовому кабінеті. В даний час триває досудове розслідування за ч.3 ст. 368 КК України.

Прокуратура області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.

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У Донецьку правоохоронці викрили співробітницю ломбарду, яка привласнювала гроші шляхом фіктивних угод.

Про це УНІАН сьогодні повідомили в прес-службі Донецького міськуправління міліції.

У повідомленні наголошується, що протизаконну діяльність касира-приймальника одного з ломбардів міста припинили співробітники відділу ДСБЕЗ Донецького міськуправління міліції. Так, правоохоронці з'ясували, що 32-річна мешканка Донецька укладала договори про надання фінансового кредиту під заставу золотих виробів з фактично неіснуючими особами.

Як і позичальники, прикраси також були несправжніми. Зловмисниця сама купувала ювелірні вироби з позолоченого срібла і, видаючи їх за золоті, оформляла угоду. При цьому вона завищувала їх вагута номінальну вартість.

У період з грудня 2011 р. по листопад 2012 жінка уклала з «мертвими душами» маже 200 таких договорів, чим заподіяла підприємству збитків на суму 800 тис грн.

Даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5. ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах).

Підозрюваній загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Стосовно жінки застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці.

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Апеляційний суд м. Києва виніс вирок за кримінальною справою стосовно помічника судді Оболонського районного суду.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, узимку минулого року співробітники СБУ припинили протиправну діяльність посадовця, який вимагав хабар у однієї зі сторін цивільної справи. За грошову винагороду у сумі 7 тисяч доларів США помічник судді обіцяв посприяти у прискоренні розгляду справи на користь зацікавленої сторони.

Оперативники СБУ затримали зловмисника під час отримання ним другої частини хабара – 4 тисяч доларів США.

Вироком суду обвинуваченого визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) Кримінального кодексу України. Підсудному призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки, його звільнено з посади.

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В Одеській області командир роти внутрішніх військ однієї з військових частин привласнив 13 тис. грн з грошового забезпечення, призначеного особовому складу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Прокуратури з нагляду за дотриманням законів у військовій сфері Південного регіону України, цей факт був виявлений правоохоронцями під час перевірки видачі грошового забезпечення, проведеної в розташуванні частині Внутрішніх військ МВС України.

«Офіцер примушував підлеглих розписуватися у відомості за отримання грошей у повному обсязі, а видавав на руки меншу суму, – уточнили в прокуратурі. – Ротний також пропонував солдатам, що готовий клопотати перед командуванням про надання підлеглим короткострокових відпусток, оцінюючи свої «послуги» від 400 до 1 тис. грн».

Таким чином, згідно з результатами прокурорської перевірки, правопорушник привласнив 13 тис. 300 грн.

На винного у здійсненні адміністративного корупційного правопорушення, в якому він зізнався, накладено штраф у розмірі 3 тис. 400 грн, а також його зобов'язали повернути підлеглим незаконно привласнені кошти.

Прокуратура з нагляду за дотриманням законів у військовій сфері Південного регіону України запропонувала командуванню частини звільнити цього офіцера з військової служби за виявлені правопорушення.

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У Севастополі співробітники Управління Держслужби з боротьби з економічними злочинами міського УМВС затримали при одержанні хабара директора одного з навчальних центрів, що спеціалізується на навчанні морським спеціальностям.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв'язків із громадськістю УМВС у Севастополі, до УДСБЕЗ УМВС надійшла оперативна інформація про те, що 59-річна директор вимагає й отримує хабарі за видачу свідоцтв про закінчення курсів. Згодом ця інформація знайшла своє підтвердження. Було встановлено, що зловмисниця вимагає від жителя Севастополя 2,3 тис. доларів за видачу свідоцтва про закінчення курсів.

28 січня зловмисницю було затримано при одержанні чергового хабара.

Наразі за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2. ст. 15 – ч. 3 ст. 368 КК України. Слідчо-оперативна група встановлює коло причетних до злочинної діяльності осіб.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює міська прокуратура.

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Заступника міського голови м. Красний Луч (Луганська область) Сергія Лук’яненка, який раніше був затриманий на робочому місці за підозрою в отриманні хабара, усунено від роботи строком на два місяці на час слідства.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Краснолуцької міської ради.

За словами прес-секретаря міської ради Олени Воробйової, міськрада одержала відповідне подання. Вона також повідомила, що вчора, 29 січня, за годину до сесії С. Лук’яненко зустрічався з депутатами. Про цю зустріч попросив він сам для того, щоб висловити свою точку зору на події і повідомити, що він не переховується від слідства. За її словами, С.Лук’яненко себе винним не вважає, і упевнений в тому, що слідство в усьому розбереться.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, Ленінський суд м. Луганська 24 січня ухвалив постанову про усунення з посади С. Лук’яненка (згідно зі ст.155 КПК України).

Як повідомляв УНІАН, 18 січня заступника мера Красного Луча Луганської області С.Лук’яненка, якого 15 січня затримали за підозрою у хабарництві, і якому суд 18 січня визначив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, відпустили під заставу.