Кабмін розглядає варіант створення УБРР з нуля

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам у Києві міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов.

«Поки що в первинному варіанті як ідея не розглядається питання побудови цього банку на базі одного з нині існуючих. Швидше за все, це буде з нуля», – сказав І.Прасолов.

Він зазначив, що статутний фонд банку формуватиметься з коштів держбюджету, які згодом спрямовуватимуть на розвиток проектів першорядного значенняі.

«Статутний фонд, звичайно, формуватиметься перш за все за рахунок бюджетних коштів, а також за рахунок коштів деяких організацій, наприклад, міжнародних організацій, якщо вони підтримуватимуть цю ідею», - сказав І.Прасолов.

При цьому він зазначив, що надії на залучення коштів міжнародних організацій поки що невеликі. «Ми усвідомлюємо, що зараз не дуже добре на міжнародних фінансових ринках. І ми, звичайно, не чекаємо великої активності іноземних інвесторів щодо цього банку. Тому ми на першому етапі будемо розраховувати переважно на свої сили», - сказав І.Прасолов.

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Як повідомляв УНІАН, 10 січня прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з провідними експертами-економістами підтримав ідею створення в Україні банку реконструкції та розвитку, а також державного агентства з підтримки експортно орієнтованих галузей у 2013 році.

«Створення банку реконструкції та розвитку – надзвичайно актуальна для нас тема. Ми могли б у 2013 році вирішити цю проблему. Або, наприклад, агентство із сприяння експортно орієнтованим галузям і підтримки експорту. Ми могли б вирішити це питання? Теж могли б», - підкреслив М.Азаров.