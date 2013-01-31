Україна планує впродовж року стати лідером з видобутку газу у басейні Чорного моря

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Кабінеті міністрів заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

«Держава Україна в 2013 році видобуватиме найбільше в цілому вуглеводнів на Чорному морі. Я маю на увазі всі країни цього басейну», - сказав міністр.

Також він нагадав, що Україна найближчим часом розраховує підписати угоду про розподіл продукції (СРП) за Скіфською площею на шельфі Чорного моря.

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Як раніше повідомляв УНІАН, у серпні 2012 року міжурядова комісія визнала переможцем конкурсу з видобутку вуглеводнів на Скіфській ділянці Чорноморського шельфу пул компаній - ExxonMobil, Shell, Petron і НАК "Надра Україна".

Великий український видобувач газу - «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь, АР Крим) у 2012 році видобув на шельфі Чорного і Азовського морів 1,174 млрд куб. м природного газу, що на 11,2%, або 118 млн. куб. м, більш ніж у 2011 році.