Майже сотня українських миротворців відбула до Ліберії

Сьогодні у межах чергової, 18-ї, ротації 56-го окремого вертолітного загону Збройних сил України з міжнародного аеропорту “Львів” імені Данила Галицького до Ліберії відбула перша група українських миротворців у кількості 91 осіб.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, командиром українського миротворчого контингенту 18-ї ротації призначено досвідченого військового льотчика 1-го класу полковника Петра Пліса, який неодноразово брав участь у миротворчих місіях.

На особовий склад миротворчої місії у Ліберії покладаються завдання з авіаційної підтримки наземних військ, патрулювання та охорона кордонів Ліберії з сусідніми державами. Крім того, українці миротворці займаються перевезенням вантажів, доставкою у віддалені куточки продовольства, ліків, евакуацією хворих, беруть участь у пошуково-рятувальних операціях тощо.