ЗМІ: У Казахстані на хабарі «спеклися» двоє посадовців Укрспецекспорту

За даними джерела ZN.UA, обидва співробітники є керівниками департаментів.

Затримання українців провели в міжнародному аеропорту в той момент, коли вони збиралися вилетіти додому.

Як розповіло джерело, до цього представники "Укрспецекспорту" провели зустріч з посадовою особою, що представляла казахську владу, і "передали їй подяку" за сприяння у реалізації контрактів. Процес передачі грошей був задокументований казахськими спецслужбами. Під час затримання чиновника були отримані імена людей, які передали йому гроші, після чого українців затримали в аеропорту, а потім за рішенням суду й арештували, оскільки мова йде про хабар посадовій особі.

За інформацією з різних джерел сума хабара становила 200 тисяч доларів.