У Єревані буде встановлено пам`ятник акторові Фрунзіку Мкртчяну

У Єревані буде встановлено пам`ятник відомому акторові театру і кіно Фрунзіку Мкртчяну. Як повідомив сьогодні журналістам головний архітектор Єревана Самвел Даніелян, пам`ятник стоятиме в саду Академічного театру ім. Г.Сундукяна, передає агентство "Новости-Армения".

За його словами, в оголошеному мерією Єревану конкурсі брали участь шість авторів, з яких був вибраний проект скульптура Тіграна Арзуманяна.

"Через місяць-півтора автор подасть остаточний варіант, і всі питання зі встановленням пам`ятника будуть вирішені", - сказав Даніелян.

Фрунзік (Мгер) Мкртчян народився 4 липня 1930 року у Вірменії, в місті Ленінакані (нині Гюмрі).

Народний артист СРСР (1984).

Лауреат Державної премії СРСР (1978 - за участь у фільмі "Міміно"), лауреат Державної премії Вірменської РСР (1975 - за фільм "Трикутник").

Мав величезну популярність і всенародну любов у Радянському Союзі після виконання характерних комічних ролей у фільмах "Міміно", "Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шуріка", "Айболіт-66" та ін.

РІА "Новости"