Голова НСЖУ назвав неадекватною оцінку свободи слова в Україні «Репортерами без кордонів»

Про це Олег Наливайко, президент інформаційного агенства УНІАН, сказав під час зустрічі Прем'єр-міністра Миколи Азарова з членами Секретаріату НСЖУ в УКРІНФОРМі.

"Позавчора "Репортери без кордонів" визначили для України 126 місце в рейтингу свободи слова між Алжиром і Гондурасом. Я з великою повагою ставлюсь до цих країн, маю колегу в одній з них... На мій погляд, це абсолютно неадекватна оцінка української свободи слова", - наголосив Наливайко.

Він визнав, що в Україні під час проведення парламентських виборів було багато порушень, які вплинули в тому числі й на цей рейтинг.

"Проте мене турбують два підходи: з одного боку, підхід деяких колег, що, от добре, так їх опустили, ще б може взагалі нам 200 місце треба дати, а з другого боку - представники влади: мовляв, не звертайте на це уваги, рейтинги приймають і про них забувають... Але в наступному році ми не повинні допустити подібну позицію", - відзначив Наливайко.

Нагадаємо, 30 січня "Репортери без кордонів" відзначили погіршення ситуації зі свободою слова в Україні, що відбилося у щорічному глобальному рейтингу свободи преси, де Україна в 2013 році посіла 126 місце.