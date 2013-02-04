Прокуратура накрила копанку: біля котлована стояло 11 вантажівок

В Луганській області внаслідок прокурорської перевірки припинено діяльність ще однієї копанки.

Як повідомили УНІАН в прокуратурі Луганської області, зокрема, поблизу селища Бугаївка Перевальського району було виявлено виритий котлован, в якому знаходилося видобуте вугілля, знаряддя його видобутку, навантажувач. Біля виритого котловану знаходилось 11 вантажівок.

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На місце події прокурор викликав слідчо-оперативну групу Перевальського райвідділу ГУМВС України в Луганській області. Із місця події вилучено навантажувач, 3 компресори, 10 мотолебідок, 650 тонн вугільної маси.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками складу злочину, передбаченого ст.240 Кримінального кодексу України (порушення правил охорони або використання надр).

Процесуальне керівництво розслідуванням здійснює прокуратура Перевальського району.