Будинки рівенчан руйнуються через вибухи на військовому полігоні

Рівненська облдержадміністрація наполягатиме на виплаті компенсацій жителям сіл Мала Любаша та Борщівка, будинки яких руйнуються через вибухи на Рівненському військовому полігоні.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Рівненської облдержадміністрації, таке рішення прийнято за результатами наради, проведеної на Рівненському військовому полігоні за участю заступника голови ОДА Степана ПАВЛЮКА, представників Міністерства оборони України та військових 13-го армійського корпусу.

Як зазначив на нараді заступник директора департаменту Міноборони, полковник Юрій БРОВЧЕНКО, призупинити виконання державної програми, відповідно до якої проводиться утилізація боєприпасів, Міністерство не може, але від утилізації не повинно страждати цивільне населення. Тому, за його словами, Міністерство оборони України цілком підтримує ініціативу обласної влади створити робочу комісію, що має провести державну експертизу вибухів і оцінити збитки.

На нараді було зазначено, що Міноборони разом з облдержадміністрацією готове добиватися від органів центральної влади вирішення питання компенсації збитків мешканцям навколишніх сіл. З цього приводу С.ПАВЛЮК зауважив, що потрібно, «аби жителі сіл, які межують із полігоном, під час проведення утилізації боєприпасів отримували грошові компенсації незалежно від того, якої величини будуть збитки».

Як повідомляв УНІАН, унаслідок могутніх вибухів на Рівненському полігоні під час проведення утилізації боєприпасів руйнуються житлові будинки жителів навколишніх сіл Мала Любаша і Борщевка Костопольського району. Кілька десятків жителів сіл неодноразово пікетували обласну раду з вимогою припинити вибухи.

Голова Рівненської облдержадміністрації Віктор МАТЧУК доручив розслідувати цю ситуацію. За підсумками розслідування Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) дійшла висновку, що дома в селах біля Рівненського військового полігону руйнуються через порушення технології утилізації боєприпасів.

До прокуратури Рівненської області передано відповідні матеріали для підготовки позовів про відшкодування завданої населенню шкоди.