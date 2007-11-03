РНБО вважає за необхідне ліквідувати «Укратомпром»

Міжвідомча комісія з питань енергетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України вважає за необхідне ліквідувати державний концерн «Укратомпром» і створити на його базі нове атомно-промисловою об`єднання.

До відповідного висновку комісія дійшла на своєму засіданні 1 листопада, повідомила сьогодні УНІАН прес-служба РНБО.

Учасники засідання дійшли висновку, що об`єднання не виконало покладених на нього завдань в рамках реалізації Енергетичної стратегії до 2030 року, а також створило ризики відчуження державного майна, що не підлягає приватизації.

Комісія вважає за доцільне, щоб склад учасників нового об`єднання і його форма визначалися на підставі відповідного техніко-економічного обгрунтування. При цьому вказане ТЕО має включати обгрунтування необхідності в інвестиціях, джерел фінансування, забезпечення фінансової стабільності, гарантій повернення вкладених коштів, аналіз державних ризиків відчуження з державної власності майна стратегічних підприємств.

РНБО неодноразово зазначало, що існування «Укратомпрома» в сьогоднішній формі несе серйозні ризики відчуження державного майна, що не підлягає приватизації, зокрема АЕС.

Довідка УНІАН. 14 березня 2007 року Кабінет міністрів України затвердив статут державного концерну «Укратомпром» зі статутним фондом 21 млрд. грн.

Концерн утворений з метою захисту інтересів держави в атомно-промисловому комплексі. До складу концерну включено ДП “НАЕК “Енергоатом”, ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат”, ДП “Дирекція підприємства, що будується на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд”, ДП “Смоли”, ДП “Дніпропетровський завод прецизійних труб”, Український науково-дослідний і проектно-розвідувальний інститут промислової технології, а також ВАТ «Турбоатом» (підприємство внесене до переліку учасників концерну, визначеному постановою Кабміну від 29 грудня 2006 року).