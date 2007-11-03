Рада суддів України пропонуватиме з’їзду суддів, що відбудеться в грудні цього року, внести зміни та доповнення до Кодексу суддівської етики, які передбачатимуть обов’язкове оприлюднення суддею своїх доходів та доходів його родини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник голови Ради суддів України Олександр ВОЛКОВ.

За його словами, крім того, передбачається змінити критерії відбору кандидатів на посади суддів, а також надати судді право на самовідвід під час розгляду деяких справ.

Крім того, при Раді суддів заплановано створити окремий комітет з питань етики.

О.ВОЛКОВ зазначив, що Рада суддів опрацює рекомендації і запропонує їх на розгляд з’їзду суддів. Він вислови сподівання, що з’їзд суддів підтримає ці пропозиції і вони стануть обов’зковими для виконання.

Відповідаючи на запитання, що стосувалося оприлюднення суддею своїх доходів, О.ВОЛКОВ сказав, що чесний суддя не повинен приховувати свої доходи.