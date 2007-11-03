У Сімферополі за кілька хвилин з`їли 200-кілограмовий бутерброд

У Сімферополі сьогодні пройшло Свято сала. На «сальному» святі всіх бажаючих пригощали величезним бутербродом. На його виготовлення пішло більше 50 кг сала і 130 буханок хліба. Крім того, для прикрашання бутерброда з салом було використано 15 кг болгарського перцю, 5 банок маслин, 20 пучків цибулі і 20 пучків петрушки.

Бутерброд, який робили протягом декількох годин, люди з`їли буквально за лічені хвилини.

Крім того, сьогодні в Сімферополі пройшло Свято вина. Жителі і гості Сімферополя могли продегустувати і купити винну продукцію ряду торгових марок.

У Сімферополі сьогодні проходить традиційний осінній ярмарок. Ціни на ярмарку, як запевняють місцеві власті, нижчі ринкових.