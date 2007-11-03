Уряд дає Новобогданівці 3,7 мільйони

Кабінет міністрів України розпорядженням від 31 жовтня 2007р. № 937-р вніс зміни до комплексного плану заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території Мелітопольського району Запорізької області (Новобогданівка), спричиненої пожежею та вибухами на 275 артилерійській базі ракет і боєприпасів Міноборони, на період до 2008 року. Документ розміщено на сайті Кабміну.

Зокрема, він доповнений рядком про виділення Запорізькій облдержадміністрації 3 млн. 710,6 тис.грн. на будівництво та реконструкцію об’єктів соціальної сфери.

Разом з тим, майже на півмільйона (з 11,53 до 11,06 млн.грн.) зменшено фінансування робіт по ремонту та відбудові у житлових будинках, а також – майже у 6 разів (з 460 до 80 тис. грн..) зменшено фінансування лабораторних досліджень атмосферного повітря, води, ґрунту.

Як повідомляв УНІАН, пожежі й вибухи снарядів на складі боєприпасів 275-ї артилерійської бази відбувалися за останні три роки тричі: в травні 2004 року, липні 2005 року та серпні 2006 року. В результаті загинуло п`ятеро осіб, було поранено понад 10 осіб.

Запорізька обласна санепідемстанція знайшла в Новобогданівці в повітрі перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у момент проведення знищення боєприпасів. Жителі Новобогданівки вимагають перенести місце утилізації боєприпасів, оскільки в результаті вибухів у повітря підіймаються шкідливі речовини.