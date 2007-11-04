У ДТП на Київщині загинув однорічний хлопчик

У дорожньо-транспортній пригоді в Київській області загинув однорічний хлопчик, ще четверо осіб травмовано.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, аварія сталася близько 08.20 на 14-му км Житомирського шосе. Водій автомобіля "ЗАЗ-1103", мешканець столиці, 1974 року народження, який рухався в напрямку Житомира, не витримав безпечну дистанцію та зіткнувся з автомобілем "ГАЗ-5312" під керуванням мешканця столиці, 1952 року народження, що рухався попереду в попутному напрямку. Після зіткнення з вантажівкою автомобіль "ЗАЗ-1103" наїхав на металеву відбійну огорожу.

Внаслідок ДТП на місці події загинуло однорічна дитина, син водія автомобіля "ЗАЗ". Ще один його восьмирічний син, дружина та пасажирка автомобіля "ЗАЗ" отримали тілесні ушкодження. Поранення отримав і водій цього легковика.