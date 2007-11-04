Цимбаліст-віртуоз розпочав збір коштів на “Дитячу лікарню майбутнього”
М.Захарія дасть сольний концерт
Сьогодні в місті Долина Івано-Франківської області розпочав свої благодійні сольні концерти лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів цимбаліст Михайло ЗАХАРІЯ.
Як повідомили УНІАН у Долинський райдержадміністрації, частину коштів від концерту музикант направить у Міжнародний благодійний фонд “Україна 3000”, головою наглядової ради якого є дружина Президента України Катерина ЮЩЕНКО, для будівництва “Дитячої лікарні майбутнього”. Іншу частину грошей музикант передасть у Долинський дитячий будинок-інтернат.
На концерт прибули місцеві бізнесмени, керівники районної влади, лідери політичних партій, народні депутати України, почесні громадяни міста.
М.ЗАХАРІЯ, уродженець Долини, почав грати на цимбалах з двох років. Нині він є студентом Міжнародної словацької консерваторії, де навчається за спеціальною програмою вундеркіндів. Музикант представляє Україну на всіх конгресах цимбалістів світу.
6 листопада цимбаліст-віртуоз дасть свій сольний концерт в Івано-Франківську.