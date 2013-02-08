У США готуються до небаченої снігової бурі

Влада Нью-Йорка попередили городян про неминучі порушеннях руху громадського транспорту в п'ятницю і суботу. Авіакомпанії скасували сотні рейсів на внутрішніх і міжнародних лініях, повідомляє кореспондент РІА "Новости".

Інтенсивність опадів очікується до сімох сантиметрів на годину. Стихія вируватиме майже добу. У результаті сніговий покрив на Лонг-Айленді може досягати півметра, а в розташованих північніше Нью-Йорка штатах товша снігу за добу снігу може сягнути метрової позначки.

У прибережній зоні Бостона також можлива повінь.

Немо ввійде до десятки найпотужніших снігових буранів в історії міста. Міська влада скасували заняття у школах і закликала жителів місто не залишати будинки без крайньої потреби.