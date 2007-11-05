Шахраї підглядають PIN-коди зі стелі

Шахраї стали рідше підглядати PIN-коди кредитних карт біля банкоматів, оскільки користувачі карток дедалі частіше прикривають їх рукою, йдеться в дослідженні APACS - британської торговельно-платіжної асоціації, дані якої наводить Sky News.

Натомість кардери вставляють в стелю над касами магазинів мікровідеокамери. Розплачуючись карткою на касі, покупці рідше піклуються про власну фінансову безпеку.

Щоб встановити відеокамеру, шахрай або підкуповує персонал торговельної точки, або прикидається ремонтником і дістає доступ до касових апаратів.

У 2006 році проведене APACS опитування показало, що 8 відсотків респондентів записували свій PIN-код, щоб не забути. Сім відсотків повідомляли свій PIN-код іншим людям. Крім того, як з`ясувала APACS, 47 відсотків жертв шахраїв дізнаються про платежі, яких вони не здійснювали, тільки з виписок.

Лента.ру