В Україні впроваджують новий формат банківського обслуговування: перші відділення вже є у Луганську

Він діє у 6 нових відділеннях ПриватБанку - два у густонаселених житлових масивах міста та чотири у містах та райцентрах області. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПриватБанку.

За словами директора Луганської філії ПриватБанку Едуарда Мізіна нові відділення ПриватБанку, який традиційно є найбільшим новатором серед українских банків, на перший погляд не дуже нагадують банк - єдиний відкритий простір, немає кабінетів фахівців, табличок з назвами послуг. Кожен працівник відділення є універсальним банкіром, який зможе надати клієнтам будь-яку послугу та навчити користуватися банком самостійно - навіть вдома. І ніяких черг до банкiвської каси.

"Це не тільки зручна відкрита архітектура приміщень, це зовсім новий для України відкритий формат обслуговування, коли з клієнтом зможе працювати кожен вільний співробітник відділення, а будь-яку послугу можна буде одержати за кілька хвилин» - говорить Едуард Мізін.

Він також повідомив, що у такому форматі відкритого обслуговування почали активно працювати найбільші фінустанови Америки та Європі. В Україні ж першим його впроваджує саме ПриватБанк.

"Ми працювали з лондонськими консультантами, що роблять такі ж проекти для найбільших банків Європи. Таке універсальне відділення, своєрідний банківський макдональдс, де можна швидко одержати найсучасніші і якісні послуги, за кордоном уже стає стандартом обслуговування, і банки, що не зможуть чи не встигнуть перебудуватися, однозначно будуть програвати",- відзначає директор Луганської філії ПриватБанку.

Банкіри стверджують, що в нових відділеннях клієнтів із задоволенням навчатимуть банківському самообслуговуванню. І вже незабаром відвідувати офіси банку треба буде лише задля отримання картки чи обміну валют. Всі інші операції, навіть відкрити депозит, зручніше буде проводити вдома чи в офісі - через Інтернет або мобільний телефон. А для поповнення картки готівкою чи оплати послуг є цілодобові термінали самообслуговування. Комунальні ж квитанції вчасно допоможе сплатити система “Регулярні платежі”.

Довідка УНІАН. У Луганській області на сьогодні діє 164 відділення ПриватБанку. У 2012 році було відкрито 22 нових відділення. Упродовж січня-березня 2013 року планується ввести в експлуатацію 9 відділень. В усіх нових відділеннях впроваджується відкритий формат банкiвського обслуговування.