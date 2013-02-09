Луганськ готується до 70-річчя визволення від фашистів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Луганської міської ради.

Так, 7 лютого у центрі міста, на перехресті вулиць Радянської і Оборонної рухом транспорту керувала дівчина-регулювальник. До машин підходили хлопці у повному військовому обмундируванні, щоб роздати водіям наклейки на авто, на яких зображено логотип свята, Георгіївську стрічку і слово «Помним!». Так члени історико-пошукового об'єднання «Патріот» запрошують жителів Луганська приєднатися до святкування пам'ятної дати.

«Сьогодні ми роздаємо наклейки на машини і запрошуємо городян 14 лютого відсвяткувати річницю визволення Луганська, - розповів заступник Луганського міського голови Олександр Ткаченко. – Приємно, що автомобілісти позитивно реагують на таку акцію. Сподіваємося, що 14 лютого о 10-й годині ранку багато луганців і гостей міста прийдуть на вулицю Леніна, щоб ушанувати пам'ять воїнів-визволителів і подивитися видовищні заходи – реконструкцію параду 43-го року і передачу естафети пам'яті «Перемога у кожному з нас!».

За його словами, безпеку руху на центральних вулицях контролюють співробітники Державтоінспекції.