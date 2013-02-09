Рівень води на Дністрі може піднятися до метра
19:47, 09 лютого 2013Суспільство
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Гідрометцентр попереджає про можливий підйом рівнів води у річках басейнів Сяну та Дністра.
Гідрометцентр попереджає про можливий підйом рівнів води у річках
За прогнозом Гідрометцентру, 10-12 лютого у річках басейнів Сяну та Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) при посиленні льодоутворювальних процесів місцями можливе формування зажорів льоду з підйомом рівнів води на 0,3-1 м над поточними.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
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