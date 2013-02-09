Рівень води на Дністрі може піднятися до метра

19:47, 09 лютого 2013
Суспільство
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Гідрометцентр попереджає про можливий підйом рівнів води у річках басейнів Сяну та Дністра.

Гідрометцентр попереджає про можливий підйом рівнів води у річках

За прогнозом Гідрометцентру, 10-12 лютого у річках басейнів Сяну та Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) при посиленні льодоутворювальних процесів місцями можливе формування зажорів льоду з підйомом рівнів води на 0,3-1 м над поточними.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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