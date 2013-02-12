Донецький губернатор просить посилити відповідальність за «копанки»

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Шишацький повідомив сьогодні на прес-конференції.

«Копанки - це однозначно зло. І я планую найближчим часом зібрати наших депутатів Верховної Ради. Попередньо, саме збираюся зібрати 15 лютого, тим більше вони всі працюють у регіонах, закріплених округах.... І одним із питань - ми даємо законодавчі ініціативи, які необхідні області», - сказав А.Шишацький. При цьому він підкреслив, що має намір обговорити з ними можливості швидкого просування законодавчих ініціатив, що стосуються посилення відповідальності за незаконну розробку надр.

Він також зазначив, що «поки вирішується питання про посилення покарання за незаконне видобування вугілля, наше завдання постаратися максимально «обрізати» ринок збуту вугілля, видобутого в «копанках», адже все йде від грошей». «Є попит - буде і пропозиція. Я б не хотів, аби відповідальність за незаконне видобування вугілля наступала тільки після загибелі когось на нелегальній «копанці», - сказав голова ОДА.