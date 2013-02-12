Білоруські лікарі провели в Україні майстер-клас з пересадки нирки

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Республіканського науково-практичного центру трансплантації органів і тканин Білорусі.

«Спільну операцію білоруських і українських трансплантологів із пересадки нирки лапароскопічним шляхом було успішно проведено 53-річній жінці 8 лютого. Донором органу виступив 56-річний чоловік пацієнтки», - зазначили в прес-центрі.

Як підкреслили в білоруському центрі трансплантації органів, подібну операцію в Дніпропетровській області було проведено вперше.

«Перевагою такого роду хірургічного втручання є те, що відновлювальний період як донора, так і реципієнта скорочується вдвічі порівняно з періодом реабілітації після традиційних операцій», - сказали в прес-центрі.

«Операція тривала шість годин. Жінку оперували три хірурги. Керував пересадкою нирки завідуючий Дніпропетровським центром трансплантації Олександр Кутовий, забір донорського органу проводив завідуючий відділенням трансплантації Республіканського науково-практичного центру трансплантації органів і тканин Білорусі Юрій Слободін. Ще вісім лікарів перебували в операційній і спостерігали за операцією. У майстер-класі брали участь трансплантологи з Києва, Запоріжжя, Одеси і Донецька», - додали в прес-центрі.

Довідка УНІАН. Білорусь займає перше місце серед країн СНД за кількістю органних трансплантацій. У 2012 році в Білорусі виконано 274 операції з пересадки органів. Наразі в країні проводиться 29 трансплантацій на 1 млн населення. Для порівняння: у Росії - 9,1, в Україні - 2,2.