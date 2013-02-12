У Криму знайшли череп бізона, який жив майже 50 тисяч років тому
10:36, 12 лютого 2013Суспільство
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Палеонтологічна експедиція з Чернігова виявила останки бізона в печері Еміне-Баїр-Хосар на плато гори Чатирдаг.
Палеонтологи будуть продовжувати дослідження / Фото: Zoopets.com.ua
Про це РІА Новости повідомив старший інструктор спелеокомплексу "Мармурові печери" Ігор Тимохін.
"Знайдено фрагменти черепа. Палеонтологи будуть продовжувати дослідження, вони розраховують виявити залишки вмісту шлунка бізона - це дозволить уточнити, яким був рослинний світ в Криму в той час (50 тисяч років тому)", - сказав Тимохін.
Печера Еміне-Баїр-Хосар є природним кладовищем тварин - вони провалювалися в вертикальний колодязь, який з'єднує печеру з поверхнею гірського плато. Раніше палеонтологи знайшли в печері скелети мамонта, печерного лева, печерного ведмедя.
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