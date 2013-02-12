У Криму знайшли череп бізона, який жив майже 50 тисяч років тому

Про це РІА Новости повідомив старший інструктор спелеокомплексу "Мармурові печери" Ігор Тимохін.

"Знайдено фрагменти черепа. Палеонтологи будуть продовжувати дослідження, вони розраховують виявити залишки вмісту шлунка бізона - це дозволить уточнити, яким був рослинний світ в Криму в той час (50 тисяч років тому)", - сказав Тимохін.

Печера Еміне-Баїр-Хосар є природним кладовищем тварин - вони провалювалися в вертикальний колодязь, який з'єднує печеру з поверхнею гірського плато. Раніше палеонтологи знайшли в печері скелети мамонта, печерного лева, печерного ведмедя.