Завтра в Україні - від 9° морозу до 11° тепла
13:41, 12 лютого 2013Суспільство
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Завтра істотні опади не очікуються, місцями туман.
У Києві - ожеледиця
На дорогах північно-західної половини країни ожеледиця, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у західних областях місцями 5-9° морозу, вдень 0-5° тепла; у південній частині вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°.
У Київській області у середу - без істотних опадів. Місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.
У Києві завтра - без істотних опадів. Часом туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.
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