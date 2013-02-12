Євро на міжбанку знову росте

У вівторок, 12 лютого, на міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 8,1075/8,1145, до 12:00 звузився спред 8,1090/8,1120. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях 8,1085/8,1120 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2686/90, до 12:00 ціни піднялися 0,2688/92. На час закриття ціни досягли максимуму 0,2694/98. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 30,0900 (-0,0325).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3374/76, а до 15:00 зросли 1,3433/35. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,8415/10,8525, до 12:00 ціни пішли вгору 10,8550/10,8630. НА час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,9000/10,9085.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 11 лютого, на міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 8,1065/8,1165, до 12:00 звузився спред 8,1070/8,1130. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях 8,1095/8,1130 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,8260/10,8430, до 12:00 ціни пішли вгору 10,8590/10,8710. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,8665/10,8750.