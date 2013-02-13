Нацбанк виключив два банки з першої групи

Згідно зі звітністю банків України на 1 січня 2013 року, розміщеною на сайті НБУ, до групи найбільших банків увійшли 15 банків з активами більш як 20 млрд грн: «ПриватБанк», «Укрексімбанк», «Ощадбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Промінвестбанк», «Укрсоцбанк», «ВТБ Банк», «Дельта Банк», «ПУМБ», «Надра», «Сбербанк Росії», «Укрсиббанк», «Альфа-Банк», «Фінанси і кредит», «Укргазбанк».

«ОТП Банк» і «Брокбізнесбанк» віднесені до другої групи банків, до якої входять 20 банків із активами від 5 до 20 млрд грн. До складу цієї групи, крім банків, що перебувають там, включено «Банк 3/4», який раніше перебував у третій групі.

До третьої групи увійшли 25 банків, до четвертої — 115.

Довідка УНІАН. На 1 січня 2013 року 176 банків включено до державного реєстру банків України і мають державну ліцензію, зокрема. 53 банки — з іноземним капіталом. На 1 січня ц.р. активи банків становили 1127,2 млрд грн, зобов'язання — 957,9 млрд грн, капітал — 169,3 млрд грн. Чистий прибуток банківської системи за 2012 рік становив 4,9 млрд грн.