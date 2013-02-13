Одеса хоче забрати з Києва Морську адміністрацію

Як передає кореспондент УНІАН, з такою пропозицією до віце-прем'єр-міністра Олександра Вілкула під час його робочої поїздки до Одеської області у вівторок, 12 лютого, звернувся заступник голови обладміністрації Петро Хлицов.

Під час наради з питань перспективного розвитку морського торгового порту "Южний" (Одеська обл.), на якій головував О.Вілкул, заступник глави області сказав: «Ми готові надати для майбутньої держструктури приміщення, а кадровий потенціал фахівців морської галузі Одеського регіону може стати базою для формування складу майбутньої організації».

О.Вілкул відзначив, що особливих заперечень проти такої постановки питання немає, проте воно ще вимагає ретельного вивчення.

Як повідомив УНІАН начальник управління морегосподарського комплексу, транспорту і зв'язку Одеської облдержадміністрації Олександр Ілько, оскільки найбільші порти України розташовані в Одеському регіоні, то і морська адміністрація має бути розташована в Одесі.

Він повідомив, що на території регіону діють вісім морських портів, через які проходить більш як 70% всіх морських перевезень України.

Довідка УНІАН. Адміністрація морських портів України була створена в Києві з набуттям чинності закону про морпорти (набув чинності 27 червня 2012 року). На неї покладено ефективне управління стратегічними об'єктами портової інфраструктури, обслуговування суден у портах і ціла низка інших функцій.