Експерт: падіння авторитету України може потягти військові ризики

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР) Валентин Бадрак, представляючи результати дослідження ЦДАКР «Особливості реформування ЗС та ОПК країн ЦСЄ. Уроки для України» під час круглого столу на тему: «Сучасні виклики та загрози військового характеру для України. Особливості реформування Збройних сил регіону та уроки для України».

За словами В.Бадрака, ЦДАКР відзначає збільшення ризиків виникнення прикордонного (регіонального) конфлікту, який може стати результатом свідомої дестабілізації ситуації в окремих регіонах України.

«На сьогоднішній день наявність Чорноморського флоту на території України є прямим дестабілізуючим фактором», - сказав В.Бадрак.

Він вважає, що на тлі пожвавлення в Криму «антиукраїнських політичних або екстремістських рухів», не виключена можливість, «відповідно до нової проголошеної м’якої стратегії впливу Російської Федерації», посилення інформаційного, зокрема, ідеологічно-психологічного впливу на населення.

«Ми не виключаємо, що на тлі цих дій можуть виникнути і ризики військового характеру, коли можуть бути задіяні певні підрозділи Чорноморського флоту у відповідь на певну реакцію української влади», - сказав В.Бадрак.

Разом з тим експерт зазначив, що «пряма загроза військового характеру» перед Україною на сьогодні не стоїть.

При цьому він відзначив суттєве погіршення геополітичної обстановки навколо України і падіння її міжнародного авторитету. «Ми констатуємо суттєві інформаційні активні акції проти України, що є однією з небезпек», - сказав В.Бадрак.

Крім того, він констатував наявність «висловлюваних на неофіційному поки що рівні територіальних претензій до України».

«Все те, що сьогодні відбувається на тлі втрати військової адекватності України, є сьогодні загрозою», - наголосив В.Бадрак.