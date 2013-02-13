На Тернопільщині 72-річну жінку посадили за замовне вбивство пасинка

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, відповідний вирок Чортківського районного суду підтвердив Апеляційний суд Тернопільської області. Окрім цього, він залишив без змін вирок щодо виконавців вбивства, трьох жителів Борщівського району, яких засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією 50% належного їм майна.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році 72-річна жителька Борщівського району, посилаючись на протиправну поведінку щодо неї з боку 48-річного пасинка, підбурила трьох місцевих жителів заподіяти родичу тяжкі тілесні ушкодження за матеріальну винагороду у сумі 1 тис. грн. Пасинок був спадкоємцем будинку її чоловіка, через будинок і виник конфлікт між родичами.

Отримавши гроші, троє односельчан з особливою жорстокістю вчинили умисне вбивство біля будинку потерпілого. Смерть чоловіка настала від травм тіла – численних переломів кісток скелету та ушкодження внутрішніх органів (головного мозку, легень, печінки, селезінки тощо).

Вироком Чортківського районного суду пенсіонерку минулого року було засуджено за ч. 4 ст. 27 - ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (підбурювання шляхом підкупу до спричинення умисних тяжких тілесних ушкоджень, небезпечних для життя в момент заподіяння) до 5 років позбавлення волі.