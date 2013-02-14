У Севастополі знайшли міну на бойовому взводі

У Севастополі піротехніки на місці виявлення знищили німецьку протитанкову міну, що перебувала на бойовому взводі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Територіальному управлінні МНС, підозрілий металевий предмет, який згодом було ідентифіковано як німецьку протитанкову міну 1939 року (її вага становить 9 кілограмів і 5 кілограмів у тротиловому еквіваленті) виявили в лісі жителі селища Фруктове. Група піротехніків, яка виїхала сьогодні, 14 лютого, на місце виявлення знахідки, визначила, що міна на бойовому взводі й розташована на глибині 5 сантиметрів від поверхні. Через небезпеку вибуху боєприпасу під час витягання із землі, сапери прийняли рішення знищити його на місці виявлення.

Фахівці обклали вибухонебезпечний предмет мішками з грунтом і успішно його знищили.