Постраждалих в катастрофі Ан-24 родичі забирають додому

00:44, 15 лютого 2013
Суспільство
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Донецька обласна держадміністрація взяла на себе всі витрати щодо забезпечення лікування всіх потерпілих 13 лютого в авіакатастрофі літака АН-24, що перебувають у стаціонарах в лікарнях міста.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації.

У повідомленні нагадали, що на даний момент в Донецькій обласній травматологічній клініці перебувають на лікуванні 8 осіб,які постраждали в результаті падіння літака і одна людина - в Центральній міській лікарні № 1.

За словами головного лікаря обласної травматології Володимира Климовицького, у всіх цих пацієнтів «превалює психотравма».

«Хворі транспортабельні. Ми їм запропонували пройти лікування у нас, але деякі будуть лікуватися вдома, сьогодні до них приїхали родичі ... Необхідними ліками хворі забезпечені, всі витрати на себе взяла Донецька обласна адміністрація», - зазначив головний травматолог області.

В. Климовицький також повідомив, що на борту літака перебувала десятирічна дитина. Після огляду лікарі зробили висновок, що він не отримав жодних травм і медична допомога йому не знадобилася.

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