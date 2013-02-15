Постраждалих в катастрофі Ан-24 родичі забирають додому

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації.

У повідомленні нагадали, що на даний момент в Донецькій обласній травматологічній клініці перебувають на лікуванні 8 осіб,які постраждали в результаті падіння літака і одна людина - в Центральній міській лікарні № 1.

За словами головного лікаря обласної травматології Володимира Климовицького, у всіх цих пацієнтів «превалює психотравма».

«Хворі транспортабельні. Ми їм запропонували пройти лікування у нас, але деякі будуть лікуватися вдома, сьогодні до них приїхали родичі ... Необхідними ліками хворі забезпечені, всі витрати на себе взяла Донецька обласна адміністрація», - зазначив головний травматолог області.

В. Климовицький також повідомив, що на борту літака перебувала десятирічна дитина. Після огляду лікарі зробили висновок, що він не отримав жодних травм і медична допомога йому не знадобилася.