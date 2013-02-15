Понад 200 жителів Корюківки, розстріляних фашистами, знайдені впродовж 2012 р.

Як повідомляє прес-служба Чернігівської облдержадміністрації, перепоховання відбудеться 1 березня під час заходів з нагоди роковин трагедії.

Останки жителів Корюківки було виявлено впродовж 2012 року під час пошуково-ексгумаційних досліджень, які проводилися на території майбутнього Музейно-меморіального комплексу пам'яті жителів населених пунктів України, знищених фашистськими окупантами.

1 березня у Корюківці відбудеться закладання капсули у фундамент першої черги меморіального комплексу. Також цього дня пройде церемонія покладання квітів до Меморіалу на честь героїчного опору жителів Корюківки від фашистів, спецпогашення художнього маркованого конверта з маркою "70-ті роковини Корюківської трагедії 1-2, 9 березня 2013 р.", інші заходи.

За словами голови облдержадміністрації Володимира Хоменка, відзначення 70-х роковин Корюківської трагедії – захід загальнодержавного значення, який має бути проведений на відповідному рівні.

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За даними істориків, Корюківська трагедія 1943 року – наймасовіше одномоментне вбивство нацистами мирного населення за всі роки Другої світової війни. На початку березня 1943 року у містечку на Чернігівщині було вбито понад 7 тисяч мирних жителів.

У 2011 році Президент України Віктор Янукович підписав Указ "Про заходи у зв’язку з 70-ми роковинами Корюківської трагедії", яким визначив основні напрямки роботи із вшанування пам’яті загиблих.