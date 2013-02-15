Чернігів втрачає своє історичне обличчя - активісти

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив учений секретар Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній" Сергій Черняков.

За його словами, сучасний Чернігів поступово втрачає своє історичне обличчя, тому небайдужі чернігівці, за прикладом громадських активістів у Львові та Києві, об'єдналися для збереження місцевої старовини. Однією з перших справ є захист від знищення дерев'яних будиночків, прикрашених різьбленням.

"У ХІХ – на початку ХХ століття будиночки з дивовижним дерев’яним різьбленням були своєрідною візитівкою Чернігова. Нині їх стає все менше і менше", - констатував науковець.

Він підкреслив, що власники будинків, обшиваючи їх пластиком, часто просто не знають про цінність дерев'яного різьблення на фасадах. Члени ініціативної групи "Збережемо старий Чернігів" вирішили створити паспорт вулиць приватного сектору із зазначенням найбільш цінних будинків та їхньої історії, а потім розміщувати інформацію на спеціальному сайті.

За офіційними даними, тільки 10 дерев'яних будинків у Чернігові мають статус пам'яток архітектури та історії.

С.Черняков також зазначив, що одночасно з просвітницькою та інформаційною діяльністю ініціативна група виступатиме проти багатоповерхової забудови в історичній частині міста. Поки що ініціативна група налічує кілька десятків чернігівців, але активісти переконані, що небайдужих до історичної спадщини свого міста чернігівців значно більше.

"Ми готові до співпраці із громадськими організаціями та політичними партіями заради однієї мети – зберегти старий Чернігів, його історію та культуру", - запевнив С.Черняков.