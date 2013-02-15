Турецька авіакомпанія працює в Україні по максимуму
04:38, 15 лютого 2013Суспільство
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Авіакомпанія Turkish Airlines планує в 2013 році збільшити кількість пасажирів між Туреччиною і містами України на 40% порівняно з 2012 роком - до 700 тис. чоловік.
Turkish Airlines
Про це УНІАН повідомили у прес-службі авіакомпанії.
Крім того, в авіакомпанії повідомили, що Turkish Airlines в 2013 році планує почати регулярні рейси до Харкова, а також почати польоти з українських міст до Анкари.
Частота рейсів між українськими містами і Туреччиною в 2013 році зросте до 79 разів на тиждень, порівняно з поточною частотою 49 разів на тиждень.
У компанії відзначають, що Turkish Airlines на сьогодні максимально використовує квоти на частоту рейсів з/до України і чекає збільшення цього ліміту на міждержавному рівні.
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