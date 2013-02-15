Підприємці різко висловилися проти закону "Про внутрішню торгівлю"

Таку думку під час прес-конференції в УНІАН висловили представники громадських організацій, що захищають інтереси малого і середнього бізнесу в Україні.

«Стимулювати треба не торгівлю, а купівельну спроможність населення. Не треба створювати нових законів – досить внести ряд змін до вже існуючих актів», - сказав представник громадського об'єднання «Я - львів'янин» Андрій Антонищак.

Підприємці висловилися різко проти норм законопроекту «Про внутрішню торгівлю», називаючи його згубним для малого бізнесу. «Законопроект передбачає, наприклад, обов'язковість торгової освіти для працівників. А навіщо вона, якщо працівник без освіти, але він на своєму місці, і я як керівник це розумію?» - питає представник громадського об'єднання підприємців Запоріжжя Володимир Коляка. На його думку, законопроект також збільшує кількість перевірок – аж до перевірок складів і навіть квартир підприємців і передбачає значні штрафи за порушення закону.

Окрему стурбованість підприємців викликала норма про обов'язкове укладення додаткових договорів на різні види послуг, включаючи комунальні. На думку учасників прес-конференції, укладення договорів спричинить додаткові витрати, які здебільшого призведуть до закриття бізнесу.

В зв'язку з цим учасники прес-конференції звернулися до Президента України Віктора Януковича, Кабінету міністрів і депутатів Верховної Ради з пропозицією припинити розгляд законопроекту «Про внутрішню торгівлю». Інакше підприємці готові піти на радикальні заходи, при цьому вони не уточнили, які саме кроки готові зробити.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня 2011 року Кабінет міністрів схвалив проект закону «Про внутрішню торгівлю» (№ 9443) для передачі його на розгляд Верховної Ради України. У парламенті він був зареєстрований 10 листопада 2011 року. 8 лютого 2012 р. представник Президента України у Верховній Раді Юрій Мірошниченко повідомив, що урядовий законопроект «Про внутрішню торгівлю» буде розглянуто парламентом після доопрацювання. Наприкінці 2012 року у зв'язку з обранням нового складу парламенту уряд відкликав законопроект для доопрацювання і внесення до Верховної Ради нового скликання.

При цьому наприкінці січня 2013 року прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що необхідність прийняти закон про внутрішню торгівлю назріла давно. На думку голови уряду, на сьогодні в системі торгівлі є ряд складнощів, які негативно позначаються як на тих, хто надає торгові послуги, так і на споживачах і товаровиробниках. Зокрема, удосконалення потребує система ціноутворення, розрахунків у форматі «виробник – реалізатор». Крім того, за словами прем'єра, необхідно уважно вивчити систему торгівлі через інтернет-магазини.