ЗМІ: У Києві шукають маніяка - підстерігає жертв біля супермаркетів

За словами схвильованих мешканців, районом розгулює чоловік із залисинами, який гвалтує і вбиває жінок, причому підстерігає їх біля супермаркетів і ринку. Нібито на його рахунку вже чотири жертви. У міліції стверджують, що жертва тільки одна, пише "Сегодня".

«Ходити районом стало страшно. Мама була вдома, і приходила міліція, показувала фото вбивці. Говорили, що на його рахунку вже чотири жертви - всі жінки. Одна з них пішла ввечері в супермаркет за хлібом і не повернулася, а вранці чоловік виявив труп біля магазину. Інша жінка поверталася під ранок додому, так її згвалтували і вбили біля ринку «Фестивальний». Ми всі тепер боїмося, по району ходять патрулі перевіряють документи у підозрілих, я сама бачила», - розповіла виданню киянка Інна.

У міліції підтвердили, що на Троєщині дійсно шукають вбивцю.

«Жінка приблизно о 3 годині ночі пішла в магазин за спиртним. ЇЇ сильно побили і убили. Підозрюваного зараз шукають. Другий випадок в цьому районі - це вбивство таксиста. Але ці два випадки не пов'язані між собою, тому ми не можемо говорити про серійность», - сказав начальник ЦГЗ київської міліції Ігор Михалко.